Dream Machines RG4060-17PL43 - jak skonfigurować wymarzonego laptopa?

Artykuł przygotowany we współpracy z marką DreamMachines. Linki, które znajdziesz w tekście kierują do strony producenta.

Display Port: 1 x DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C)

Display Port: 1 x DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C)

Display Port: 1 x DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C)

USB/ThunderBolt: 1 x USB 3.2 Gen 1 port (Type A) / 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type A) / 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-in

USB/ThunderBolt: 1 x USB 3.2 Gen 1 port (Type A) / 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type A) / 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-in

USB/ThunderBolt: 1 x USB 3.2 Gen 1 port (Type A) / 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type A) / 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-in

To czego łatwo się można domyśleć to fakt, że ten model laptopa Dream Machines jest naprawdę duży za sprawą matrycy 17’3 cala Thin Framed z rozdzielczością Full HD oraz odświeżaniem 144 Hz.. Z kolei sercem tej konfiguracji jest procesor Intel Core i7 14650HX z możliwościami od 2.2 do 5.2 GHz w zależności od ustawień. Karta graficzna z kolei to NVIDIA GeForce RTX4060 8GB z TGP o wartości 105W. Najciekawiej natomiast prezentuje się z kolei to, ile możemy mieć w tej konfiguracji maksymalnej pamięci RAM. Bazowo RG4060-17PL43 ma na swoim pokładzie 32 GB pamięci z możliwością rozbudowania jej maksymalnie 64 GB RAM. W sam raz do przeglądania setek zakładek w Chrome? Jak najbardziej! Dodatkowo 1 TB miejsca na dysku SSD w standardzie M.2.

Zacznijmy może od tego, że na samym początku musicie wybrać odpowiednią bazę swojego nowego laptopa. Przekrojowo możecie wybrać idealną dla siebie konfigurację w zależności od potrzeb – wielkości matrycy ekranu, odpowiedniego procesora czy karty graficznej ulubionego producenta. Każdy z nich możecie skonfigurować w zależności od oczekiwań jeśli miałby być on idealnym towarzyszem w ramach pracy biurowej lub przeznaczony głównie do hardkorowego gamingu. Wystarczy, że przeskoczycie przez łatwy konfigurator oraz wybierzecie odpowiednią ilość pamięci RAM oraz dyskowej w każdym z dostępnych slotów.

Zaczęliśmy bowiem od gry, która tak naprawdę nadal potrafi zaskoczyć swoimi wizualnymi aspektami silnika Decima. Mowa tutaj o Death Stranding, które w najwyższych ustawieniach graficznych potrafiło utrzymywać liczbę FPS na poziome od 118 do 143. Z drugiej strony tytuł, w którym chaos to najważniejszy element rozgrywki, czyli Diablo IV Vessel of Hatred mogliśmy sprawdzić we wcześniej wspomnianych dwóch różnych trybach wyświetlaniach – z RayTracingiem oraz bez niego. W przypadku ustawień Bardzo Wysokie – RT hack & slash od Blizzard Entertainment potrafił trzymać liczbę klatek na sekundę w zakresie 41 – 55. Z kolei ustawienia Ultra bez RayTracingu spokojnie wykręcały noty w okolicach 103 – 124 FPS w zależności od natężenia efektów specjalnych oraz przeciwników na ekranie.

Inną grą, która potrafi sprawiać problemy w trwającym Early Access jest Le Mans Ultimate. Symulator wymagający od sprzętu możliwie jak największych zasobów do przetworzenia wszystkich elementów w trakcie wyścigu potrafił spokojnie osiągnąć wynik od 103 do 137 FPS na ustawieniach ultra. Podobnie jak w przypadku Ride 5, które bez problemów potrafiło docierać do granicznej liczby jaką jest 120 FPS.

Zaskakująco przyjrzeliśmy się jak sobie radzą superbohaterowie w Suicide Squad: Kill The Justice League. Tutaj spokojnie udało się wykręcać 102 – 111 FPS na ustawieniach wysokich. Z kolei ciekawostką jest z kolei działanie popularnej gry sieciowej The First Descendant, które co prawda potrafiło uzyskać 60 FPS na ustawieniach ultra, ale tutaj lepiej byłoby prawdopodobnie korzystać z ustawień wysokich.

Jednym jednak z elementów, na które warto zwrócić uwagę w tym przypadku jest również fakt, że ten model laptopa od Dream Machines był zaskakująco cichy nawet przy tak mocnym obłożeniu procesora oraz karty graficznej. Idealna opcja do nocnego grania? Zdecydowanie tak!

Podsumowanie

Prawda jest taka, że o ile sprawdzenie tego konkretnego modelu Dream Machines może prezentować możliwości, jakie dają te laptopy, to w ostatecznym rozrachunku najlepiej jest sprawdzić czego tak naprawdę każdy z osobna oczekuje od swojego laptopa oraz jakim budżetem operujemy.

Warto więc pokombinować z różnymi bazami oraz zestawami podzespołów po to, aby znaleźć idealnie pasujący do naszego stylu laptop. Ewentualnie taki, który sprawdzi się idealnie na prezent dla kogoś, kto akurat potrzebuje małego upgrade’u.

Artykuł przygotowany we współpracy z marką DreamMachines.