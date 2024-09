Disney Epic Mickey Rebrushed – recenzja. Więc chodź, pomaluj mój świat

Chociaż Wii jest siódmą najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, która znalazła ponad 100 mln nabywców, to oryginalny Epic Mickey z 2010 roku, które zadebiutowało wyłącznie na sprzęcie Nintendo, sprzedało się w zaledwie 3 mln egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że wydane dwa lata później Epic Mickey 2: Siła Dwóch, które trafiło także na inne platformy, w tym komputery, Xboxa 360, PlayStation 3 oraz Wii U nie podbiło rankingów sprzedaży i założone przez Warrena Spectora Junction Point Studios zwinęło się z rynku po raptem dwóch grach. Sam Disney przyczynił się do tego, odchodząc od samodzielnego tworzenia gier, a zamiast tego rozpoczynając sprzedaż licencji. Ta decyzja korporacji poskutkowała tym, że obecnie gier o Myszce Miki, czy Kaczorze Donaldzie i innych popularnych animkach jest jak na lekarstwo. Ten stan rzeczy może zmienić Disney Epic Mickey: Rebrushed, czyli pełnoprawny remake pierwszej części, który nie ma jednak szczęścia z terminem premiery. Czy pomimo konkurencji ze strony Astro Bota odświeżona wersja Epic Mickey ma szansę powalczyć o uwagę fanów platformówek?

Od razu odpowiadając na pytanie: to zależy czego od tego gatunku oczekujecie. Astro Bot bardzo wysoko postawił poprzeczkę. Choć ekskluzywny tytuł na PlayStation 5 nie wymyślił niczego rewolucyjnego w platformówkach, to wziął najlepsze pomysły i wykorzystał je w sposób, dzięki któremu gra do samego końca pozostaje świeża i imponująca, dlatego ciężko nie być zachwycony pracą Team Asobi. Disney Epic Mickey: Rebrushed już na starcie wypada o wiele biedniej od swojego dalekiego kuzyna. Rzecz jasna deweloperzy z Purple Lamp musieli trzymać się ram oryginału sprzed czternastu lat, więc nie mogli przebudować gry całkowicie od zera. Mimo to udało im się wprowadzić do rozgrywki kilka nowości już w samym poruszaniu się Myszki Miki, jak bieganie, unik, czy uderzenie w ziemię z wyskoku, co zwiększa możliwości tytułowego bohatera zarówno w walce, jak i podczas rozwiązywaniu licznych zagadek środowiskowych. Aż strach pomyśleć, jak mało responsywne byłoby sterowanie, gdyby nie te dodatkowe atrakcje.

Bo jedną z największych wad Disney Epic Mickey: Rebrushed jest niewielka liczba rzeczy do odblokowania wraz z przechodzeniem kolejnych etapów. Praktycznie od samego początku gry otrzymujemy pełen zestaw ruchów Myszki Miki, włącznie z najważniejszym gwoździem programu, czyli możliwością malowania lub usuwania farby z różnych animowanych powierzchni. Niestety w produkcji Purple Lamp nie odblokowujemy żadnych nowych możliwości dla naszego bohatera, więc podczas około dziesięciogodzinnej zabawy cały czas korzystamy z niemal tego samego repertuaru. Jedyną odskocznią są trzy rodzaje kart z przedmiotami, które w kilku wybranych miejscach musimy wykorzystać do odblokowania przejścia, czy podczas walki, zrzucając przeciwnikowi na głowę np. telewizor. Nie jest to jednak nic, co drastycznie zmienia rozgrywkę.

Monotonia Disney Epic Mickey: Rebrushed objawia się również w samej stylistyce i konstrukcji poziomów. Chociaż jest to gra o ikonie Disneya, to zdecydowanie nie jest skierowana do najmłodszych odbiorców. Produkcja ma ciężką, miejscami wręcz przygnębiającą atmosferę, więc może być odpowiednią pozycją na tegoroczne Halloween. Jednak jeżeli nie lubicie takich klimatów, to szybko odbijecie się od tej gry, która wiernie podąża obraną przez siebie mroczną estetyką, gdzie nawet posiadana przez głównego bohatera farba nie potrafi nadać tej grze bardziej pogodnego kolorytu. Oczywiście ma to wszystko swoje wytłumaczenie w samej historii, gdzie nierozważny Miki wylał rozpuszczalnik na magiczną krainę, która została opanowana przez ogromnego i wstrętnego kleksa, ale czasami chciałoby się jakiejś odskoczni od skąpanej w mrocznych barwach kolorystyki gry.

Koszmarny sen

Chociaż zacząłem od wad, to nie znaczy, że Disney Epic Mickey: Rebrushed jest złą grą. Wręcz przeciwnie, bawiłem się przy niej dobrze, choć potrzebowałem trochę czasu, aby się w niej wkręcić po dopiero co ukończonym Astro Bocie. Sięgając po tytuł Purple Lamp trzeba mieć jednak świadomość, że do pewnego stopnia jest to produkcja z archaicznym założeniami i nawet dostosowana do dzisiejszych standardów oprawa graficzna, czy sporo udanych nowości wprowadzonych przez deweloperów, nie przysłoni pewnej toporności rozgrywki. Deweloperzy zrobili jednak wszystko, aby Disney Epic Mickey: Rebrushed było jak najbardziej przyjazne graczom, więc abstrahując już od porównania do konkurencji, to udana platformówka, która pozwala miło spędzić te kilkanaście godzin.

Szczególnie że samo „malowanie świata” wypada w Disney Epic Mickey: Rebrushed naprawdę przyjemnie. Powierzchni do wykorzystania farby jest sporo i „strzelanie z pędzla” daje sporo satysfakcji, gdy możemy zobaczyć, jak dany budynek, czy nawet tak podstawowe elementy otoczenia, jak ławki i latarnie, ożywają na naszych oczach. Gra daje nam też wybór i możemy korzystać również z rozpuszczalnika, aby animowane fragmenty pozbawić swojej powierzchni, czy koloru. Operowanie farbą i rozpuszczalnikiem jest istotne przy szukaniu znajdziek i zagadkach środowiskowych. Chociaż gra nie pozwala się w żadnym momencie zaciąć, to czasami trzeba przemyśleć, czy lepiej wykorzystać farbę, a może najpierw rozpuszczalnik, aby odblokować dane przejście lub odkryć ukryte miejsce, które zawiera niespodziankę.