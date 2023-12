Darkest Dungeon 2: The Binding Blade - recenzja dodatku i poszukiwania Krzyżowca

Po premierze Darkest Dungeon 2 przyszedł czas na pierwszy dodatek. The Binding Blade co prawda wprowadza trochę świeżości, ale również może być zwiastunem tego, jaki plan ma Red Hook Studios

Kilka chwil po premierze Darkest Dungeon 2 pojawia się pierwszy dodatek i muszę powiedzieć, iż trudno było mi pojąć, że to już nadszedł ten moment. Być może dlatego, że nadal early access z 2021 z premierą w 2023 roku mieszają mi się za bardzo. Nie zmienia to jednak tego, że Red Hook Studios idzie dalej ze swoimi pomysłami na nieco odmienione doświadczenie Najmroczniejszego Lochu, to i samo DLC również formułę ma nieco inną.

Nie będę ukrywał – po przejściu wątku fabularnego Krzyżowca mam wrażenie, że ekipa Red Hook musi wrócić do tablicy i rozrysować te pomysły na dodatki od nowa.

Zaginiony rycerz…

Jeśli dobrze pamiętacie jak wyglądała struktura dodatków do Darkest Dungeon, to każdy z nich był na swój sposób inny. O ile The Crimson Court wprowadzał tradycyjne podejście do tematu wraz potężnymi lochami, których wykonanie było dość czasochłonne, a The Color of Madness był całkiem przyjemnym trybem hordy (nie liczę The Butcher’s Circus, który był darmowym DLC i stawiającym głównie na starcia PvP), tak tutaj obok całej masy dodatkowych błyskotek otrzymujemy dwie postaci – Fechmistrzynię, która dołącza do rosteru dobrze znanych bohaterów automatycznie oraz Krzyżowca, którego musimy sobie odblokować.

Wątek uruchamiany jest w bardzo prosty sposób poprzez przywiązanie do powozu hełmu Krzyżowca w miejsce zdobywanego trofeum za pokonanych przeciwników z leż. I teraz jeśli dobrze kojarzycie mechaniki związane z Darkest Dungeon 2, to prawdopodobnie również zauważycie… że coś tutaj może nie pasować. Otóż dodanie hełmu do powozu i uruchomienie zadania sprawia, że automatycznie dotarcie do góry na późniejszych etapach rozgrywki daje możliwość walki z bossem bez zdobywania trofeum. Taki tam mały dodatek do tego, gdyby ktoś miał spory problem z niektórymi przeciwnikami.

Wracając do tego jak wygląda cały questline to tak naprawdę jedynym, co trzeba w tym przypadku robić to dokładnie czytać opisy przedmiotów. Czasami wystarczy z przedmiotem dotrzeć do najbliższej gospody, czasami trzeba będzie spotkać po drodze Rupieciarza czy ludzi w potrzebie. Ogólnie całość jest nadal bardzo losowa i może się okazać, że chcąc uratować Krzyżowca trzeba będzie kilkukrotnie rozpocząć wyprawę do góry od nowa. Nie mniej jednak jest to jakiś sposób na to, aby zaangażować gracza i nie powiem – podoba mi się on na tyle, że mógłby się pojawiać przy kolejnych bohaterach. Głównie dlatego, iż jest to zawsze jakaś dodatkowa forma rozrywki w ramach tego, jak wygląda rozgrywka w Darkest Dungeon 2. Choć oczywiście średnio podoba mi się fakt, że ulubieniec wielu graczy i jeden z pierwszych bohaterów obok Dismasa z pierwszej części gry musiał wylądować w dodatku.

Również jednym z nowych elementów jest walka z Warlordem, która po raz pierwszy pojawia się w ramach zadania Krzyżowca. Czy jest on trudnym przeciwnikiem? Wszystko jak zwykle zależy od drużyny gracza. Jednak byłem trochę zaskoczony, że mimo pewnych zupełnie odmiennych umiejętności związanych z przebijaniem odporności udało się go pokonać bez większego problemu. Chociaż zakładam również, że wraz z pojawieniem się go w ramach różnych potyczek w trakcie podróży może być zdecydowanie trudniej.