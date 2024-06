Bananastyczny powrót - recenzja Super Monkey Ball Banana Rumble

Co to oznacza w praktyce? Grę, która zachwyci starych wyjadaczy, a jednocześnie może przyciągnąć zupełnie nowe grono. Super Monkey Ball Banana Rumble ma bowiem w sobie praktycznie wszystko, czego można by oczekiwać po tego typu grze. Spodziewaliście się odgrzewanego kotleta z kilkoma nowymi trasami i postaciami? Jeśli tak, to czeka was miłe zaskoczenie.

Super Monkey Ball Banana Rumble wita nas bajkowym filmikiem, w którym przenosimy się do egzotycznej krainy, zamieszkiwanej przez AiAi, GonGona, YanYan, MeeMee, Baby, Doctora i inne wesołe małpki. Pokrótce dowiadujemy się o istnieniu legendarnego artefaktu nazywanego Legendarnym Bananem (grunt to chwytliwa nazwa), a chwilę później na scenę wkracza nowa bohaterka. Palette wystawia na próbę AiAi i jego ekipę, by następnie poprosić go o pomoc. Zaginiony ojciec i poszukiwanie skarbów to oczywiście pretekst do wyruszenia w podróż pełną przygód i niebezpieczeństw, która przekłada się na kampanię fabularną.

Historia Super Monkey Ball Banana Rumble, tak jak i w innych platformówkach/zręcznościówkach, nie jest najmocniejszą stroną produkcji. Ale trzeba podkreślić, że twórcy odwalili kawał dobrej roboty. Jest sporo filmików przerywnikowych, w których przewijają się nowe postacie, następują zwroty akcji itd. Wszystko to oczywiście jest niejako w tle (czy wręcz obok) właściwej rozgrywki. A ta tradycyjnie polega na przemierzaniu zawiłych poziomów w jak najkrótszym czasie i zbieraniu po drodze bananów.

Z oficjalnego opisu wynika, że tryb fabularny to ponad 200 etapów, z których wiele można pokonać w zaledwie kilka sekund. Nie oznacza to jednak, że Super Monkey Ball Banana Rumble to gra na jeden wieczór. Cała zabawa polega bowiem na osiąganiu jak najlepszego wyniku. Szukaniu skrótów i idealnych linii, po których nasza małpa w kulce będzie śmigać do mety jak szalona. Już się nie mogę doczekać, aż gracze wezmą Super Monkey Ball Banana Rumble na warsztat i będą wrzucać na YouTube swoje najlepsze przejazdy. Jest to bowiem klasyczny przykład gry easy to play, hard to master. Idealny tytuł pod speedrun i wyzwanie dla miłośników trudnych zręcznościówek. A jednocześnie fajne wprowadzenie do serii dzięki opcjonalnym ułatwieniom, które sprawią, że początkujący gracz nie będzie musiał rezygnować po n-tej nieudanej próbie pokonania danego etapu.