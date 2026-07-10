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Quiz wiedzy o serii Alan Wake. Staw czoła Ciemności

Maciej Petryszyn
2026/07/10 09:30
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Alan Wake to jedna z najważniejszych serii Remedy Entertainment, a jednocześnie hołd dla mistrzów grozy pokroju Stephena Kinga. Czy jednak Ty pamiętasz, o co chodziło w tym thrillerze psychologicznym? Pora się sprawdzić.

Tagi:

Quiz
Remedy Entertainment
Alan Wake
test
remedy
Alan Wake 2
Alan Wake's American Nightmare
thriller
quiz
thriller psychologiczny
test wiedzy o grze
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112