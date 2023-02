Zwrot w sprawie „realistycznych wagin” w Wiedźminie 3. CDP RED komentuje sprawę

Studio przyznało, że po zbadaniu sytuacji z modami odkryli, że za „realistyczne waginy” odpowiada mod „HD Monsters Reworked”. W oświadczeniu napisali, że z twórcą tej modyfikacji podpisali umowę w 2021 roku i najwidoczniej jeszcze wtedy praca nie zawierała ulepszeń kobiecych genitaliów. RED-zi jednocześnie potwierdzili, że tekstury zostaną usunięte z gry, a decyzja nie jest spowodowana „sprzeciwem wobec nagości” ale zachowaniem wizualnej spójności.

Według wiedzy CD Projekt RED tekstury wagin, o których była mowa, były częścią moda „HD Monsters Reworked” (HDMR), a nie „Vaginas for Everyone”.

W 2021 roku, w momencie podpisywania umowy przeniesienia praw autorskich, autor moda HDMR potwierdził CDPR, że jest wyłącznym autorem omawianej modyfikacji. Autor moda HDMR przyznał CD Projekt RED prawa do korzystania z moda, otrzymując wynagrodzenie za swoją pracę i został wymieniony w napisach końcowych gry. Skontaktowaliśmy się z autorem moda HDMR z pytaniami w celu wyjaśnienia.

Niezależnie od ostatnich zmian, pozostajemy zaangażowani w usuwanie tych tekstur z gry, tak jak wcześniej potwierdziliśmy.

Chcemy również dodać, że usunięcie tych elementów nie jest sprzeciwem wobec nagości lub dojrzalszych tematów, ale raczej próbą zachowania spójności wizualnej we wszystkich modelach postaci – włączenie tych tekstur do gry nie było czymś, co planowaliśmy od początku.