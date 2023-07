Zwiastun pożegnalnego sezonu serialu Rdzenni i wściekli. Jak zakończą się losy nastolatków z Oklahomy?

W sieci pojawił się właśnie zwiastun trzeciego sezonu serialu Rdzenni i wściekli. Jak poinformował jego producent, będzie to jednocześnie pożegnanie z ta produkcją.

Rdzenni i wściekli to komedia, której bohaterami są czterej bardzo młodzi, rdzenni mieszkańcy Oklahomy. Ich życie upływa na rabunku, który ma zapewnić środki na wyjazd do Kalifornii. Sprawa nie jest oczywiście tak łatwa, jakby to się mogło wydawać, ponieważ na ich terenie działa konkurencyjny gang.