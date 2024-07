Zwiastun pierwszej produkcji z nowego uniwersum DC. Studio prezentuje swoje odświeżone logo

Jeszcze w tym roku doczekamy się oficjalnego startu nowego uniwersum DC. Chociaż pierwszy kinowy film z serii zadebiutuje dopiero w wakacje przyszłego roku, to uniwersum rozpocznie animowany serial zatytułowany Creature Commandos. Na San Diego Comic-Con zabrakło panelu poświęconego DC Studios, ale firma i tak pojawiła się na imprezie, aby promować swój nadchodzący serial. Na pierwszy ogień poszedł świeży zwiastun, który prezentuje nietypową drużynę w akcji. Przy okazji ujawniono także termin premiery na platformie Max.

Creature Commandos – pierwszy zwiastun

Na poniższym zwiastunie Creature Commandos możemy zobaczyć skład tajnej grupy więźniów, w której znajdują się Weasel, The Bride, G.I. Robot, Doktor Fosfor, Frankenstein i Nina Mazursky. Zdecydowanie nie są to pierwszoplanowe postacie z komiksów DC, ale to właśnie oni wprowadzą widzów w nowe uniwersum, a właściwie w jego pierwszy rozdział, który zatytułowany został Bogowie i Potwory.