Zwiastun 2. sezonu Diablo 4 z mnóstwem błędów. Fani się śmieją, a Blizzard usuwa wideo

Gracze wytknęli Blizzardowi wszystkie błędy, jakie popełnili w nowym zwiastunie Sezonu Krwi do Diablo 4.

Przed kilkoma dniami Blizzard pochwalił się nowym zwiastunem drugiego sezonu do Diablo 4. Sezon Krwi rusza już jutro, ale Blizzard ma obecnie większy problem do rozwiązania. Przygotowana przez deweloperów zapowiedź okazała się pełna błędów, na co szybko zareagowali gracze. W ostatnich dniach pojawiło się sporo narzekań graczy, a także postów, które mają sprostować pomyłki, jakich dopuścił się Blizzard w swoim zwiastunie.

Blizzard usunął nowy zwiastun Diablo 4 pełen błędów

Okazuje się, że na materiale pokazano m.in. mapę lochów, która została zamieniona miejscami z wersją z poprzedniego sezonu. Jakby tego było mało, poprawki w wierzchowcach zaprezentowano w taki sposób, że nie wiadomo, które ujęcie pochodzi z nowej aktualizacji. Sporo błędów popełniono również w premiach do doświadczenia, mylnie obliczając ich wartości.