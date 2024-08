ZOTAC GAMING ZONE - czym zaskoczy ten handheld do gier?

Uczestnicy gamescom, czyli jednego z największych targów gier wideo, byli pierwszymi, którzy doświadczyli emocji związanych z graniem na ZONE.

Oprócz dodatkowych przycisków, kształt ZOTAC GAMING ZONE został starannie przemyślany i zaprojektowany pod kątem stabilnego chwytu, który pozostanie wygodny przez wiele godzin ciągłego użytkowania. Ułożenie przycisków zostało opracowane w symetryczny sposób, co pozwala graczom na pewniejszy chwyt urządzenia w przeciwieństwie do przesuniętych układów innych kontrolerów.

Aby zwiększyć przewagę nad konkurencją, ekran oferuje również wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność do 800 nitów, zapewniając płynny obraz i krystalicznie czyste szczegóły.

Jeśli chodzi o pamięć masową, ZONE posiada pełnowymiarowy dysk SSD 2280 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 i czytnik kart microSD UHS-II. ZOTAC GAMING ZONE jest wyposażony w wysokiej klasy 7-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD, co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w przypadku handheldów.

Są chwile, gdy nie możemy oderwać rąk od gry i ZONE ma na to rozwiązanie. Pokrętła obrotowe wokół obu drążków analogowych umożliwiają graczom dostosowanie ustawień systemu za pomocą jednego ruchu.

Dwa pełnej prędkości porty USB4 są strategicznie rozmieszczone na górze i na dole urządzenia, co zapewnia większą elastyczność użytkowania.

Umożliwiają przesyłanie dużych plików lub szybkie ładowanie przy użyciu wybranego złącza.

Łączność

Dzięki Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 na pokładzie ZONE oferuje użytkownikom wysoką przepustowość i szybką łączność internetową do pobierania większych tytułów i grania z mniejszymi opóźnieniami oraz umożliwia korzystanie z dodatkowych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych Bluetooth. ZONE jest również wyposażony w przednią kamerę i mikrofon do prowadzenia rozmów wideo, a także przycisk z czytnikiem linii papilarnych, który obsługuje bezpieczne logowanie za pośrednictwem Windows Hello.

Dodatkowe akcesoria

ZOTAC GAMING wprowadza również możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów, które rozszerzą zakres zastosowań handhelda: stację dokującą z bogatym wyborem portów i interfejsem dla dodatkowej szybkiej pamięci NVMe SSD, aby przekształcić handheld w pełnoprawny komputer stacjonarny oraz futerał z dodatkową przestrzenią do przechowywania, dzięki czemu gracze mogą udać się w podróż mając pewność, że ich ZONE będzie dobrze chroniony.