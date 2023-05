Zobaczcie zwiastun The Creator - filmu o wojnie pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją

W czasach kiedy dużo rozmawia się o rozwoju sztucznej inteligencji i obawach z tym związanych, powstaje film The Creator.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu The Creator , ukazujący wojnę toczącą się pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją. Będzie to thriller akcji science-fiction autorstwa scenarzysty i reżysera Garetha Edwardsa .

W roli głównej zagra John David Washington (Tenet), który wcieli się w Joshuę, byłego agenta sił specjalnych opłakującego stratę swojej żony. Zostaje on zrekrutowany, by zniszczyć twórcę sztucznej inteligencji, która wyprodukowała śmiercionośną broń. Jednak sprawy zmieniają obrót, kiedy dowiaduje się on jakie jest prawdziwe pochodzenie broni.