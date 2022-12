Znaleziono i udostępniono wczesny prototyp Prey

Mamy ciekawą propozycję dla osób, które nie boją się wyzwań w stylu retro. Do sieci trafiły pliki zawierające wczesną wersję prototypu gry Prey. Oczywiście, mowa tutaj o odsłonie wydanej w 2006 roku. Jeśli wierzyć zapewnieniom wersja testowa, którą datuje się jeszcze na 1995 rok, jest sprawna. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Prototyp pierwszego Prey

Prey to marka z dość burzliwą historią. Po wielu latach w produkcji, co wiązało się również ze zmianą studia deweloperskiego pracującego nad grą, tytuł zadebiutował na rynku w 2006 roku. Dzieło autorstwa Human Head Studios spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem, zyskując miano hitu, który teraz został już nieco zapomniany. W 2017 roku doczekaliśmy się kolejnej gry o tym samym tytule. Najnowszy Prey ukazał się na rynku dzięki staraniom Arkane Studios i Bethesda Softworks.



W tym miejscu warto również wspomnieć o innym, ciekawym prototypie, który wyszedł na światło dzienne. Fani naprawiają wczesną wersję Duke Nukem Forever, która korzeniami sięga do 2001 roku.