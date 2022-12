Zmiany w ofercie Xbox Game Pass na grudzień. Jedna z gier nie trafi do usługi

W czwartek Microsoft przedstawił listę gier, które wzbogacą usługę Xbox Game Pass w pierwszej połowie grudnia. Zgodnie z przekazanymi informacjami w ciągu najbliższych dwóch tygodni popularny abonament miał otrzymać aż jedenaście nowych produkcji. Okazuje się jednak, że na jeden z zapowiedzianych tytułów subskrybenci amerykańskiej firmy będą musieli poczekać nieco dłużej.

Hot Wheels Unleashed nie trafi do Xbox Game Pass w pierwszej połowie grudnia

Mowa tutaj o Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition, które miała trafić do Xbox Game Pass dokładnie 15 grudnia. Na oficjalnej stronie marki Xbox pojawił się jednak komunikat, z którego dowiadujemy się, że produkcja studia Milestone nie trafi do usługi Microsoftu we wspomnianym terminie.



Przyczyny zaistniałej sytuacji nie zostały jednak ujawnione. Amerykańska firma zapowiedziała jedynie, że poinformuje graczy o nowej dacie udostępnienia Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition w Xbox Game Pass, gdy tylko otrzyma stosowne informacje. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejny komunikat.



Na koniec przypomnijmy, że Hot Wheels Unleashed dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Milestone, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hot Wheels: Unleashed – mały świat wielkich wyścigów.