Zmarł Burt Young, aktor nominowany do Oscara za rolę w filmie Rocky

Jednak to właśnie Rocky jest filmem, dzięki któremu został najlepiej zapamiętany. To właśnie on zajął się niestandardowym treningiem młodego boksera, który doprowadził go do wielu zwycięstw. Rocky otrzymał 10 nominacji do Oscara, w tym Young dla najlepszego aktora drugoplanowego i zdobył trzy Oscary, w tym dla najlepszego filmu.

Burt Young zmarł w wieku 83 lat

Byłeś niesamowitym człowiekiem i artystą. Ja i świat będziemy bardzo za tobą tęsknić. – powiedział o swoim wieloletnim przyjacielu, twórca i gwiazda Rocky'ego, Sylvester Stallone.