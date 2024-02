Żelazna ręka – nowy hiszpański thriller od Netflixa. Są pierwsze zdjęcia i zwiastun

Żelazna ręka to nowa produkcja prosto z Hiszpanii. Tym razem twórcy obiecują nam mocny, rasowy thriller, z akcją rozgrywającą się w Barcelonie. Zobaczymy brutalny świat przemytników narkotyków, walczących o wpływy i pieniądze.

Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których, w ciągu zaledwie jednego roku, można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywoła bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty. – czytamy w oficjalnym opisie filmu.