Zbiórka na książkę „Kostki zostały rzucone. Historia gier fabularnych na świecie i w Polsce” dobiega końca

Tomasza Kreczmar pojawi się również na PGA 2023. W trakcie targów autor „Kostki zostały rzucone. Historia gier fabularnych na świecie i w Polsce” dwukrotnie pojawi się na Scenie Geek, gdzie dokładnie opowie, czego można spodziewać się po wspomnianej książce. Wystąpienia Tomka Kreczmara odbędą się 6 października w godzinach 16:00-16:30 oraz 7 października w godzinach 13:15-13:45.

Na koniec warto przypomnieć, że PGA 2023 odbędzie się w dniach 6-8 października 2023 roku, czyli już w ten weekend. Na tegorocznej edycji targów nie zabraknie również redakcji gram.pl. Jeśli wybieracie się do Poznania, to koniecznie odwiedźcie nasze stoisku, na którym czekać będą na Was różnego rodzaju atrakcje.