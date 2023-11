Zaskakująca decyzja Netflixa. Duże zwolnienia pomimo wielkich planów produkcyjnych

Netflix Animation ogłosiło, że przeprowadzona zostanie restrukturyzacja, w ramach której z pracą pożegna się aż 50 osób. Jest to aż jedna trzecia obecnego składu w dziale zajmującego się produkcją filmów animowanych. To dość zaskakująca decyzja, zważywszy, że streamer ma dość ambitne plany produkcyjne w tym segmencie.

Co ciekawe, Netflix Animation ma obecnie zaplanowanych na przyszły rok co najmniej siedem filmów oryginalnych. Znajdują się wśród nich bardzo wyczekiwane Ultraman: Rising i Orion and the Dark.