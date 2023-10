Zapowiedź The Witcher: Sirens of the Deep podobno wkrótce! Netflix szykuje coś specjalnego

Najnowsze plotki sugerują, że Netflix przygotowuje się do dużej zapowiedzi, a będzie nią nowe anime z akcją osadzoną w świecie Wiedźmina. W tej chwili nie wiadomo o nim zbyt wiele poza prawdopodobnym tytułem The Witcher: Sirens of the Deep i tym, że skupi się on na Essi Daven. Nie są znane żadne szczegóły fabuły, ale Daven to trubadurka, pojawiająca się w jednym z opowiadań, jako przyjaciółka Jaskra, która nieszczęśliwie zakochała się w Geralcie. Jej krótka historia nie była obecna w serialowym Wiedźminie, ale zmieni się to w animowanej produkcji.