Zakonnica II na kolejnym zwiastunie. Mroczne widowisko powraca na ekrany

Wrzesień to nie tylko powrót do szkoły, ale również data premiery filmu Zakonnica II . Wielbiciele opowieści z dreszczykiem powinni zapisać tę datę w kalendarzu.

Przypomnijmy, że Zakonnica jest spin-offem filmu Obecność 2. Akcja tego horroru przenosi widzów do roku 1952, a miejscem przerażających wydarzeń jest rumuński klasztor. Drugi film przesuwa akcję o kilka lat, bo do roku 1956 i zobaczymy jak siostra Irene przenosi się do Włoch. Jednak to nie sprawi, że uda się jej pozbyć prześladującego ja demona.

W obsadzie powracają dwie aktorki z pierwszego filmu, czyli Bonnie Aarons i Taissa Farmiga, a partnerować będą im Anna Popplewell, Jonas Bloquet, Katelyn Rose Downey oraz Storm Reid. Za reżyserię odpowiada Michael Chaves, a scenariusz jest wynikiem zespołowej pracy i jego autorami są: Ian Goldberg, Richard Naing oraz Akela Cooper.