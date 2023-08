Zakończenie Stranger Things „nie będzie łatwe”. Aktor przyznaje, że czas na koniec serialu

W wywiadzie dla Women’s Wear Daily Joe Keery kontynuował, że ma mieszane uczucia dotyczące zakończenia serialu. Z jednej strony czuje ulgę, że po tylu latach może rozstać się z graną przez siebie postacią, ale z drugiej smutek, że ta przygoda dobiega końca.

Jest to bardzo zawiłe. Mam poczucie ulgi, ale również smutku. Myślę, że moim celem jest po prostu chłonąć tyle, ile się da, kiedy będziemy robić finałowy sezon, i doceniać to, bo to była niesamowita przygoda z tak wspaniałymi ludźmi. A kiedy to się skończy, idź dalej i spróbuj zachować radość, którą mieliśmy, kiedy to robiliśmy… Wszystko ma początek, środek i koniec. Miło będzie mieć tego również zakończenie.