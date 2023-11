Zack Snyder mógłby nakręcić film dla Marvela. Ma jeden warunek

Reżyser zainteresowany jest szczególnym projektem dla MCU.

Za niecały miesiąc na Netflixie zadebiutuje pierwsza część Rebel Moon, czyli nowego filmu Zacka Snydera, która otworzy zupełnie nową serię. W przygotowaniu jest już druga część, a plany dotyczące rozwoju franczyzy wykraczają poza filmowe produkcje i Rebel Moon doczeka się również growej adaptacji. Reżyser chce realizować własne pomysły i twierdzi, że jego przygoda z kinem superbohaterskim dobiegła już końca. Są jednak dwa projekty od Marvela i DC, którymi byłby szczególnie zainteresowany. Zack Snyder chętnie nakręciłby film o Daredevilu i Elektrze dla Marvela Snyder przyznał, że gdyby James Gunn, prezes DC Studios, do niego zadzwonił i zaproponował mu pracę nad ekranizacją komiksu Powrót Mrocznego Rycerza, to bez wahania przyjąłby propozycję. Musiałaby to jednak być wierna adaptacja popularnej powieści graficznej o Batmanie, bez większych zmian względem oryginału.

W tej chwili DC rozwija dwie osobne serie o tym bohaterze, czyli Batmana z Robertem Pattinsonem, które należy do niepowiązanego z uniwersum DC Elseworlds, a także Batman: The Brave and The Bold, w którym poznamy nieco starszego Bruce’a Wayne’a, który będzie głównym Mrocznym Rycerzem w nowo powstałym uniwersum DC.

