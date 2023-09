Za Avengers 6 może odpowiadać zaskakujący reżyser. To twórca ostatniego hitu studia

Obecnie Marvel musi szukać również scenarzystów do obu nadchodzących filmów o Avengersach. Pracę nad Avengers: The Kang Dynasty stracił Jeff Loveness, zaś do szóstej części Michael Waldron. Nie wiadomo, czy scenarzyści sami zrezygnowali z tych projektów z powodu strajku scenarzystów, czy też Marvel ma inny pomysł na oba filmy i postanowił znaleźć nowych, bardziej odpowiadających im pisarzy.

