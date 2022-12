Aż 11 gier znika dziś z Xbox Game Pass. Zobaczcie, jakie tytuły opuszczą usługę

W najbliższych dniach Microsoft powinien ujawnić, jakie gry trafią do Xbox Game Pass w drugiej połowie grudnia. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – z usługi amerykańskiej firmy zniknie aż 11 tytułów. Na liście znalazło się kilka wartych uwagi produkcji, za którymi z pewnością zatęskni część abonentów giganta z Redmond.



Już za kilkanaście godzin z Xbox Game Pass zniknie m.in. Breathedge, czyli ironiczna gra survivalowa rozgrywającą się w kosmosie, która może pochwalić się m.in. bardzo pozytywnymi opiniami na platformie Steam. Fanów kooperacji z pewnością zasmuci natomiast fakt, że usługa Microsoftu zostanie dziś uszczuplona również o Aliens: Fireteam Elite.



Przykre wieści mamy także dla miłośników gier indie. Z biblioteki Xbox Game Pass znikają dziś bowiem takie tytuły jak Lake oraz Firewatch. Ponadto usługa amerykańskiej firmy zostanie dziś też uszczuplona o docenione Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2022):