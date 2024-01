Xbox zaoferuje świetny zestaw gier w 2024 roku. Lista nowości i premier w Game Passie

Idle Sloth w serwisie X zaprezentował długą listę tegorocznych nowości i szykowanych premier w Xbox Game Pass. Pozycji jest bardzo dużo, a lista obejmuje wszystkie ogłoszone gry, które zadebiutują na Xbox Series X/S oraz PC.

Zespoły należące do Microsoftu zapewnią graczom wspominane wyżej pozycje, ale również duże aktualizacje do wielu znanych popularnych tytułów, takich jak Sea of Thieves, Minectaft, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, czy Overwatch 2. Nie zabraknie także dużych fabularnych dodatków, m.in. do Starfielda, World of Warcraft, czy Diablo 4.

Ponadto Activision wypuści na rynek nową odsłonę Call of Duty. Wciąż nie wiadomo, czy Microsoft zaoferuje grę od premiery w Xbox Game Pass, ale subskrybenci nie będą mogli narzekać na brak dużych premier w usłudze. Począwszy od STALKER 2, przez Frostpunk 2, Persona 3: Reloaded, ARK II, Open Roads, konsolowe wydanie Cities Skylines II, aż po Manor Lords, czy Immortals of Aveum. A to jedynie część zaplanowanych przez Microsoft premier.

Poniżej znajdziecie pełną listę wraz z dwoma grafikami, które prezentują nowości na 2024 rok.

Xbox – gry w 2024 roku

Xbox Game Studios:

Senua's Saga: Hellblade II

Avowed

Microsoft Flight Simulator 2024

Ara: A History Untold

Towerborne

Aktualizacje Xbox do gier: