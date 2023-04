Xbox Remix Edition to nowy kontroler stworzony z materiałów z recyklingu

Na początku marca Microsoft zaprezentował Xbox Velocity Green, czyli kolejną wersję kolorystyczną pada stworzonego z myślą o konsolach Xbox. Okazuje się jednak, że to nie koniec tego typu akcesoriów. Amerykańska firma z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi zapowiedziała wczoraj Xbox Remix Edition – specjalny model kontrolera, który częściowo został wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu.

Microsoft prezentuje Xbox Remix Edition, czyli nowy kontroler stworzony z materiałów z recyklingu

Jak informuje Microsoft, Xbox Remix Edition wykonano w 1/3 z części z odzysku. Materiały wykorzystane do stworzenia kontrolera pochodzą m.in. z przemiału części padów do Xbox One, a także płyt CD oraz plastikowych butelek, które zostały przetworzone na specjalny regranulat. Amerykańska firma podkreśla, że pracuje nad zmniejszeniem swojego wpływu na środowisko i chce, by gracze również mieli możliwość podjęcia takiej decyzji.