Oficjalna zapowiedź Xbox Velocity Green. Microsoft prezentuje nowy kontroler

Na łamach oficjalnego bloga Xbox Wire przedstawiciele firmy Microsoft oficjalnie zapowiedzieli Xbox Velocity Green, czyli nowy kontroler do konsol Xbox. Wszyscy zainteresowani mogą go już zamówić w sklepie Microsoftu w cenie 289 złotych. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów na temat sprzętu.

Xbox Velocity Green – nowy kontroler od Microsoft

Nie mamy do czynienia z żadną rewolucją – gigant z Redmond postawił raczej na sprawdzone już rozwiązania, jak chociażby hybrydowy pad kierunkowy czy dedykowany przycisk dla udostępniania mediów. Oprócz tego kontroler idealnie pasuje do ładowarki firmy Razer; korporacja przygotowała sprzęt również w kolorze Velocity Green. Microsoft reklamuje nawet bluzę, która kolorystycznie pasuje do nowego pada.