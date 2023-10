Xbox i wszystkie studia first-party na jednej grafice. Imponująca liczba deweloperów i posiadanych marek

Wczoraj Microsoft po 21 miesiącach walki w końcu oficjalnie ogłosił przejęcie Activision Blizzard. Korporacja zarządzana przez Bobby’ego Koticka dołączyła do wielu innych zespołów deweloperskich Xboxa za kwotę 68,7 miliarda dolarów. Tym samym takie marki jak Call of Duty, Diablo, czy Warcraft należą teraz do „zielonych”.

Xbox – wszystkie studia na jednej grafice

Aby pokazać pełny potencjał Xboxa i należących do niego studiów użytkownik Klobrille stworzył grafikę, która prezentuje wszystkich deweloperów, którzy są w posiadaniu Microsoftu. Łącznie to niemal 60 zespołów, które mogą opracowywać nowe gry na Xboxa, PC i inne platformy.