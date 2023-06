Gra od wielu miesięcy nie ma łatwo. Wielki wpływ na rozwój drugiego Stalkera, miała rosyjska inwazja na Ukrainę, gdzie ma siedzibę GSC. W tym miesiącu doszło tez do udanego ataku hakerskiego na serwery producenta gry. Nastąpiło to niedługo po tym, jak twórca Stalkera 2 powiedział prorosyjskim hakerom, że „próby zastraszenia nas są całkowicie daremne” w obliczu zagrożenia szantażem.

Xbox Games Showcase bez prezentacji gry Stalker 2

W październiku GSC powiedział, że gra jest wciąż na dobrej drodze do wydania w 2023 roku, ale biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło od tego czasu, wyobrażamy sobie, że z pewnością jest wiele wystarczających powodów do opóźnienia premiery.