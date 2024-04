Xbox Game Pass z nowościami do końca kwietnia. Aż 3 premierowe gry

Microsoft przedstawił listę nowości, które pojawią się w Xbox Game Pass do końca kwietnia. Subskrybenci otrzymają dostęp do sześciu nowych gier, w tym aż trzech premierowych tytułów. Wśród nich znajduje się jRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, przygodowa gra akcji Another Crab’s Treasure, w której pokierujemy krabem, a także średniowieczna strategia Manor Lords.