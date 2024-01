Xbox Game Pass z nową grą EA w styczniu. Fani tytułów sportowych będą zadowoleni

Warto dodać, że F1 23 może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam . Produkcja Codemasters otrzymała na platformie Valve blisko 11 tysięcy recenzji, z czego aż 87% to oceny pozytywne. Wspomniany tytuł przypadł również do gustu recenzentom, co potwierdza średnia na portalu Metacritic .

Na koniec przypomnijmy, że F1 23 dostępne jest na komputerach osobistych, a także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja F1 23 – czasami lepsze jest wrogiem dobrego?