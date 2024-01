Xbox Game Pass rozpoczyna nowy rok z przytupem. Świetna oferta na styczeń

Chociaż ostatnie miesiące w Xbox Game Pass nie należały do najbardziej obfitych, to Microsoft nie zamierza rozpoczynać nowego roku w kiepskiej formie. W pierwszej połowie stycznia w usłudze pojawi się osiem gier, w tym Close the Sun, które już jest dostępne, a także tak mocne tytuły, jak Hell Let Loose, Assassin’s Creed Valhalla, czy Resident Evil 2 Remake. To dopiero część atrakcji przyszykowanych przez korporację. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – oferta na styczeń 2024