Xbox Game Pass z kolejną nowością w styczniu? Do usługi może trafić polska gra

Microsoft wciąż nie ujawnił oferty Xbox Game Pass na pierwszą połowę stycznia. W tym miesiącu do usługi amerykańskiej firmy zdążyły już jednak trafić dwa tytuły w postaci Stranded Deep oraz Mortal Shell: Enhanced Edition. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje, które zwiastują, że abonenci Microsoftu otrzymają w najbliższym czasie możliwość zapoznania się z polską produkcją z 2022 roku.

Shadow Warrior 3 może trafić do usługi Xbox Game Pass

Jak zauważają m.in. użytkownicy forum Reddit, subskrybenci Xbox Game Pass korzystający z aplikacji mobilnej mogli otrzymać dziś powiadomienie, z którego wynika, że dzięki usłudze Microsoftu można zagrać w Shadow Warrior 3. Produkcja studia Flying Wild Hog nie znajduje się obecnie we wspomnianym abonamencie, ale niewykluczone, że tytuł jeszcze dziś wzbogaci bibliotekę.



Deweloperzy z Flying Wild Hog oraz Microsoft nie odnieśli się do powyższych informacji. Subskrybentom Xbox Game Pass nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i uważnie obserwować bibliotekę usługi amerykańskiej firmy.



Na koniec przypomnijmy, że gra Shadow Warrior 3 zadebiutowała na rynku w marcu ubiegłego roku. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Flying Wild Hog, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Shadow Warrior 3 – Ostatnie tchnienie Lo Wanga.

