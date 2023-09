Xbox Game Pass z bardzo skromną, ale mocną ofertą na pierwszą połowę września

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do Xbox Game Pass dodano wczoraj GRIS . Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Microsoft postanowił bowiem zaprezentować ofertę na pierwszą połowę września. Trzeba przyznać, że tym razem jest dość skromnie, ponieważ w najbliższych dniach do wspomnianej usługi trafią wyłącznie trzy produkcje.

Pierwszą z zaprezentowanych przez Microsoft nowości jest oczywiście Starfield, który dziś w nocy trafił do biblioteki Xbox Game Pass. Abonenci amerykańskiej firmy mogą więc cieszyć się już najnowszą produkcją studia Bethesda. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zagrać we wspomniany tytuł, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.