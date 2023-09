Xbox Game Pass Core startuje już jutro. Oto lista dostępnych gier

Jutro (14 września) zostanie uruchomiona nowa subskrypcja dla posiadaczy Xboxów. Zastępuje ona Games with Gold i nosi nazwę Xbox Game Pass Core. Na start będzie dostępnych 36 tytułów. Microsoft ogłosił tę zmianę jeszcze w lipcu, zapowiadając wtedy możliwość gry online i dostęp do katalogu co najmniej 25 gier. Każdy, kto jest już członkiem Xbox Live Gold, 14 września automatycznie zostanie przeniesiony do Xbox Game Pass Core.