2 nowe gry dostępne od dziś w Xbox Game Pass. Wśród nich polska produkcja

Dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass. Od dzisiaj – 26 marca – w ofercie są dostępne dwie nowe gry: The Last Case of Benedict Fox oraz Terra Invicta. Poniżej możecie znaleźć więcej informacji.

The Last Case of Benedict Fox

Poznaj The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition, w którym znajdziesz nową wizję walki i przemierzania świata, które są zarówno intensywne, jak i ekscytujące. W połączeniu z nowymi, błyskawicznymi animacjami i znacznie ulepszoną sztuczną inteligencją, zwieńczoną przerażającymi sekretami i nowymi historiami do odkrycia, wypełnionymi zupełnie nowymi zagadkami, przygotuj się na dreszczyk emocji! Wkrocz w otchłań zanikających wspomnień jako Benedict Fox, samozwańczy detektyw związany ze swym demonicznym towarzyszem. Korzystaj z tej bezbożnej więzi, aby wkraczać w umysły niedawno zmarłych ludzi, poszukując wskazówek w sprawie związanej z ogromną, rozpadającą się rezydencją, będącą miejscem makabrycznego morderstwa młodej pary i zniknięcia ich dziecka. Wejdź w mroczny i pociągający świat, pełen tajemniczych organizacji, zakazanych rytuałów oraz wyrachowanych zbrodni dzięki tajemnej przygodzie, przeniesionej na ekran w iście fascynującym Burtonowskim stylu.

Terra Invicta