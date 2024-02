3 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować trzy produkcje (jedna z nich jest również dostępna dla wszystkich zainteresowanych nieposiadających abonamentu). Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem są nimi Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, The Texas Chain Saw Massacre oraz Catan. Wszystkie trzy produkcje są równocześnie dostępne do zakupienia w niższych cenach. The Texas Chain Saw Massacre jest dostępna również dla tych, którzy nie posiadają abonamentu.

Gry możemy testować do 26 lutego do godziny 7:59 czasu polskiego.

Xbox Free Play Days – dostępne gry

Dołącz do elitarnej jednostki specjalnej znanej jako Duchy i podejmij się wyjątkowej misji na Auroi. Ten odizolowany archipelag na południowym Pacyfiku został odcięty od świata wskutek przejęcia Skell Technology przez wrogie siły. Wilki – zbuntowany oddział do zadań specjalnych, na którego czele stoi twój dawny towarzysz broni – kontrolują wyspy i próbują cię na nich znaleźć. Poprowadź swoją drużynę przez wyspiarskie krajobrazy i uratuj cywilów, nie dając się przy tym dostrzec.