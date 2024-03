3 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Gry możemy testować do 4 marca do godziny 8:59 czasu polskiego.

Władaj krainą fantasy, której to TY nadasz kształt w Age of Wonders 4 ! Odkrywaj nowe, magiczne krainy w charakterystycznym dla Age of Wonders połączeniu strategii 4X oraz taktycznej walki turowej. Kontroluj frakcję zmieniającą się wraz z imperium, które powiększasz z każdą zagraną turą.

Gangs of Sherwood to emocjonująca gra akcji dla 1–4 graczy, osadzona w alternatywnym świecie Robina Hooda. Dzięki mocy kamieni filozoficznych armie szeryfa Nottingham są teraz silniejsze niż kiedykolwiek, a lud Anglii jeszcze nigdy nie cierpiał takiego ucisku.

Witamy w szeregach DECEIVE INC.

Wkrocz do tajnej akcji wcielając się w asów i mistrzynie szpiegostwa w tej wieloosobowej grze pełnej podstępów i trików w rękawie. Przebierz się za dowolnego cywila, by wtopić się w tłum. Użyj najnowocześniejszych gadżetów, by zyskać przewagę. Wydostań pakiet za wszelką cenę, zanim zrobi to konkurencja! Podczas pracy dla DECEIVE INC., żadna sztuczka nie jest za brudna.