X-Meni już powstają. Marvel rozpoczął pracę nad nowym filmem o mutantach

Studio długo kazało nam czekać na jakiekolwiek wieści o nowym filmie X-Men. Nie powinniśmy się jednak spodziewać, że produkcja szybko trafi do kin. Niewykluczone, że Marvel planuje już kolejną erę swojego uniwersum, która rozpocznie się po premierze Avengers: Secret Wars. To właśnie szósta część Avengersów ma zrestartować całe MCU, a do serii będą mogli powrócić bohaterowie, którzy zostali wcześniej uśmierceni. Jest jednak jeszcze za wcześnie, aby spekulować, czy nowi X-Meni pojawią się jeszcze przed Avengers: Secret Wars, czy będzie to jeden z pierwszych filmów kolejnej fazy MCU.