Wzgórze Psów w pierwszym zwiastunie. Netflix szykuje nowy polski hit na podstawie powieści Jakuba Żulczyka

Zybork to pozornie fikcyjne miasteczko, ale tylko pozornie. Tak naprawdę ja wychowałem się w Zyborku. Tak naprawdę w Zyborkach wychowywało się wielu z nas. Zyborków są tysiące. Zybork jest wszędzie. Małe miasta są spokojne tylko na powierzchni. W ich środku kipi od emocji, nadziei, lęków, konfliktów. Straconych marzeń, niezałatwionych spraw, przekreślonych szans. Historia Zyborka to historia niesprawiedliwości, a „Wzgórze psów” jest opowieścią o wyrównywaniu rachunków i o tym, jak bardzo przeszłość wpływa na nasze decyzje i całe życie. Mam nadzieję, że zobaczycie w tej historii własne doświadczenia. Bo każdy ma swój Zybork – powiedział Jakub Żulczyk, autor powieści i współscenarzysta serialu.

Historia opowiada o Mikołaju Głowackim (Mateusz Kościukiewicz), odnoszącym sukcesy pisarzu po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce. Powodem wizyty jest szczególna okazja – urodziny Tomasza (Robert Więckiewicz), ojca Mikołaja i wpływowego miejskiego aktywisty, który świętuje w gronie swojej drugiej żony i przyjaciół. Grupa ta wspólnie walczy z lokalną korupcją, sprzeciwiając się planom inwestycyjnym, które mogą pozbawić mieszkańców Zyborka ich domów. W miarę rozwoju akcji odkrywane są powiązania między niedawnym morderstwem a zbrodnią z przeszłości.