Wiemy, ile osób pracuje nad Wiedźminem 4 – wywiad z CEO CD Projektu

Poruszona została również kwestia projektu Hadar, czyli zupełnie nowej marki CD Projektu. Kiciński ujawnił, iż jest on obecnie na etapie koncepcyjnym, a deweloperzy zajmują się aktualnie tworzeniem świata. Na razie wiemy tylko, iż będzie to RPG z otwartym światem, nic więcej.

Podsumowując, w 2024 roku CD Projekt będzie rozwijać cztery duże gry – na różnych etapach i z różną intensywnością. Żadna z nich nie ujrzy światła dziennego zbyt szybko; studio wzięło sobie do serca popełnione błędy przy Cyberpunku i nie zamierza się z niczym śpieszyć.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że firma nie ma w planach przejmowania żadnych studiów deweloperskich i równocześnie chce zachować swoją niezależność:

W tej chwili nie planujemy przejęć. Oczywiście jesteśmy otwarci na pomysły, które mogłyby przyspieszyć realizację naszej strategii. Ale nie jesteśmy zainteresowani zakupami, które miałyby na celu tylko włączenie przejętych firm do naszej grupy i konsolidowanie ich wyników finansowych. Nie widzimy w tym wartości.

(...) Nie jesteśmy zainteresowani włączeniem nas do jakiegoś większego podmiotu. Całe życie pracowaliśmy na pozycję, którą mamy teraz. I wierzymy, że za kilka lat będziemy jeszcze więksi i jeszcze mocniejsi. Mamy ambitne plany, a to co robimy mocno nas kręci. Cenimy niezależność.