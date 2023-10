Wyprzedaż gier science fiction na GOG. Wybrane tytuły na PC taniej nawet o 90%

Nowy tydzień rozpoczął się na dobre, a wraz z nim na GOG.com pojawiły się kolejne oferty specjalne skierowane do posiadaczy komputerów osobistych. Użytkownicy wspomnianej platformy mogą obecnie cieszyć się wyprzedażą gier science fiction, w ramach której przeceniono m.in. takie tytuły jak Control Ultimate Edition, Everspace, FTL: Advanced Edition, Ghostrunner, Into the Breach, SUPERHOT czy Transistor. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianą promocją.

Wyprzedaż gier science fiction na GOG.com kończy się 9 października o 23:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier science fiction na GOG.com – wybrane oferty: