Wyjątkowa relacja pomiędzy Scorsese a De Niro. Reżyser zdradza, jak to działa

Jeśli spojrzeć na kariery Martina Scorsese i Roberta De Niro, bardzo szybko można dojść do wniosku, że panowie współpracują ze sobą niezwykle często. Czas krwawego księżyca, który trafił niedawno do kin, jest już dziesiątym widowiskiem, jakie wspólnie zrobili. Jak to się dzieje, że dwie tak wielkie osobistości potrafią ze sobą współpracować przez tak wiele lat? Słynny reżyser zdradził, że tak naprawdę przesądzają o tym dwie sprawy.

W jednym z niedawnych wywiadów, Martin Scorsese wyjawił, że ich wyjątkowa więź sięga czasów dzieciństwa.

Znamy się z Robertem De Niro od czasu, gdy byliśmy nastolatkami i tylko on tak naprawdę wie, skąd pochodzę, jakich ludzi znałem i tak dalej. Niektórzy z nich wciąż żyją. Znam jego przyjaciół, jego starych przyjaciół. W latach 70. mieliśmy prawdziwy poligon doświadczalny, gdzie próbowaliśmy wszystkiego i odkryliśmy, że wiesz, ufamy sobie nawzajem. Wszystko opiera się na zaufaniu i miłości. Tak właśnie jest.

Zaufanie i miłość – to buduje relację między Martinem Scorsese i Robertem De Niro

Jak wiadomo Scorsese nakręcił z De Niro kilka filmów, które weszły do kanonu kina i stały się widowiskami o statusie legendarnych. Wystarczy przypomnieć choćby Taksówkarza i Chłopaków z ferajny. Reżyser ma wielkie zaufanie do swojego słynnego przyjaciela jako do aktora, ale także człowieka. Tłumacząc swoje relacje z De Niro, wyjawił, że tak naprawdę to właśnie on polecił mu Leonardo DiCaprio – który także występuje w Czasie krwawego księżyca – i także ten aktor z czasem stał się jednym z bardziej ulubionych współpracowników reżysera.