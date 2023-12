Wygląda na to, że w 2024 roku pojawi się jeszcze jedna gra od Xbox Game Studios

Mowa tutaj o South of Midnight, które zostało zapowiedziane w trakcie tegorocznego Xbox Games Showcase. Podczas czerwcowego pokazu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun nadchodzącej gry studia Compulsion Games, które na swoim koncie ma takie tytuły jak Contrast czy We Happy Few . Niestety nie otrzymaliśmy wówczas żadnych informacji na temat terminu premiery wspomnianej produkcji.

Według Hilderbranda South of Midnight ma ukazać się właśnie w 2024 roku. Co ciekawe, wzmianka o terminie debiutu produkcji zniknęła już z profilu przedstawiciela amerykańskiej firmy. Zarówno Microsoft, jak i deweloperzy ze studia Compulsion Games nie odnieśli się natomiast do całej sytuacji. Być może gigant z Redmond szykuje premierę-niespodziankę, a nowa gra twórców Contrast i We Happy Few trafi w ręce graczy szybciej, niż można by było się spodziewać. Podkreślamy jednak, że są to jedynie plotki i domysły, a nie oficjalne informacje.

