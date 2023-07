Wyczyn Toma Cruise’a w Mission: Impossible 7 prawie zakończył się katastrofą

Mogło dojść do poważnego wypadku.

Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. Wielkie widowisko z Tomem Cruisem będzie obfitować w wiele kaskaderskich scen z udziałem głównej gwiazdy. O słynnym już wyskoku z rampy na motocrossie, który możemy zobaczyć na zwiastunie filmu, po raz kolejny wypowiedział się Cruise. W najnowszym wywiadzie przyznał jednak, że niewiele brakowało, aby doszło do tragedii.

Jeden z kaskaderskich wyczynów Toma Cruise’a w Mission: Impossible mógł zakończyć się katastrofą

Aktor zdradził, że gdy otworzył spadochron, był w złej pozycji i było ryzyko, że podmuch wiatru poniesie go wprost w zbocze góry. Cruise wyznał, że jego spadochron był zbyt blisko i obawiam się, czy nie skończy się to katastrofą. Był to dopiero pierwszy dzień zdjęciowy i aktor miał wiele innych spraw, które zajmowały mu w tamtym czasie głowę.