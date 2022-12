Wyciekło PlayStation Plus na styczeń. Sony przygotowało kolejną mocną ofertę

Rewelacyjna lista gier na sam początek 2023 roku w usłudze PS Plus.

Do sieci trafiła nieoficjalna lista gier, które pojawią się w PlayStation Plus już w styczniu. Niezawodny serwis Dealabs poinformował, że na początku przyszłego roku subskrybenci usługi będą mogli tradycyjnie odebrać trzy gry, a najważniejszą z nich jest Star Wars Jedi: Upadły zakon. Tym samym Sony wraz z Electronic Arts przed marcową premierą kontynuacji zachęca do sprawdzenia pierwszej części przygód Cala Kestisa.