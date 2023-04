Wyciekło PlayStation Plus na maj. Oferta od Sony podzieli subskrybentów usługi

Tuż przed ogłoszeniem oficjalnej oferty przez Sony do sieci wyciekła nieoficjalna lista gier, które znajdą się w majowej ofercie PlayStation Plus. Jak podał niezawodny billbil-kun, w pierwszy wtorek przyszłego miesiąca posiadacze subskrypcji będą mogli odebrać trzy kolejne gry. Tym razem Sony nie zapewniło żadnego wielkiego hitu, ale znajdzie się coś dla fanów ścigałek, czy wieloosobowych starć na tradycyjne miecze.

Jeżeli oferta się potwierdzi, to w PlayStation Plus będziemy mogli odebrać GRID Legends, Chivalry 2 oraz Descenders. Jeżeli więc liczyliście na jakąś dużą grę lub premierowy tytuł, to oferta może Was rozczarować. Na koniec przypomnijmy, że wszystkie wspomniane gry będą dostępne od 2 maja do 6 czerwca.

PlayStation Plus na maj 2023 – wyciek