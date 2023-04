Wszyscy myliliśmy się co do głównego bohatera The Mandalorian

Wczoraj zadebiutował finałowy odcinek trzeciego sezonu The Mandalorian. Epizod zebrał mieszane opinie, ale przyniósł również jedną zaskakującą ciekawostkę o głównym bohaterze serialu. Wydarzenia z finału ujawniły, że fani mieli błędne założenia, co do prawdziwego imienia centralnej postaci produkcji ze świata Gwiezdnych wojen.

Do tej pory wszyscy myśleli, że główny bohater ma na imię Din, a na nazwisko Djarin. Okazuje się, że Din to nie imię, ale nazwisko. Fani są zszokowani odkryciem, którzy w komentarzach wyznają, że ciężko będzie im się do tego przyzwyczaić. Jeden z komentujących wyjaśnił, że najwyraźniej twórcy zastosowali koreański lub japoński sposób zapisu, w którym to nazwisko jest przed imieniem. Tym samym Din Djarin w zachodnim zapisie imienia i nazwiska, to tak naprawdę Djarin Din.

czekaj, czy to znaczy, że djarin to jego imię…

Wczytywanie ramki mediów.

din djarina jako pierwsza postać SW (którą znam) ma jako pierwsze podane nazwisko, a następnie imię, jest dla mnie tak cholernie szalone, że dosłownie nie mogę z tym żyć, jakby powodowało to u mnie dyskomfort psychiczny

Wczytywanie ramki mediów.

Din Djarin… Djarin Din… nikt nie może uwierzyć, że tak naprawdę ma na imię DJARIN

Wczytywanie ramki mediów.

Chcę wiedzieć, co wszyscy myślą o nadaniu imienia Grogu. Wygląda na to, że nazewnictwo zaczerpnięto z koreańskiego lub japońskiego sposobu nadawania imion, w którym nazwisko rodowe jest na pierwszym miejscu. Czy prawdziwe imię Din Djarin to Djarin? Uwaga dodatkowa; czy imię Djarin jest wzorowane na Django?

Wczytywanie ramki mediów.