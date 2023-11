Wonder Woman z masą szczegółów. Miłośnicy DC mogą otrzymać naprawdę udaną grę

Nowymi informacjami na temat Wonder Woman od Monolith Productions podzielił się Nick Baker – branżowy insider i założyciel XboxEra. W ostatnim odcinku swojego podcastu (dzięki Twisted Voxel ) informator ujawnił, że otrzymał kilka szczegółów na temat rozgrywki oraz oprawy wizualnej wspomnianej produkcji. Dziennikarz miał się m.in. dowiedzieć, że w nowej grze twórców Śródziemie: Cień Wojny nie zabraknie skakania i szybkich doskoków, dzięki czemu całość ma być „naprawdę fajna” i przypominać „dobrą wersję” Crackdown.

Nieco ponad tydzień temu Warner Bros. zapewniło, że Wonder Woman od Monolith Productions nie będzie grą usługą . Oświadczenie firmy zostało opublikowane w odpowiedzi na różnego rodzaju spekulacje, których źródłem była udostępniona jakiś czas temu oferta pracy. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje na temat wspomnianej produkcji. Jeden z branżowych insiderów podzielił się bowiem kilkoma interesującymi szczegółami na temat nowego dzieła twórców Śródziemie: Cień Wojny.

Baker informuje również, że w Wonder Woman od Monolith Productions gracze będą mierzyć się zarówno z szeregowymi oponentami, jak i mini-bossami. W grze nie zabraknie oczywiście również starć z pełnoprawnymi bossami. We wspomnianej produkcji pojawić mają się także skrzynie z różnymi elementami pancerza (m.in. butami), które – na wzór ostatnich odsłon serii God of War – będą posiadać indywidualne statystyki.