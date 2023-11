Wonder Woman nie będzie grą-usługą. Tytuł nastawiony na singleplayer

O grze Wonder Woman nie wiemy na razie zbyt wiele. Wczoraj jednak w sieci pojawiły się nowe informacje na temat superbohaterskiej produkcji od Monolith Productions. Jak podaje serwis Gaming Bolt, w oświadczeniu dla portalu IGN rzecznik prasowy wydawnictwa Warner Bros. zaprzeczył pojawiającym się od jakiegoś czasu zarzutom sugerującym, że produkcja będzie grą-usługą. Zarzuty pojawiły się z powodu ogłoszenia o pracy na stanowisko głównego inżyniera oprogramowania (Lead Software Engineer), gdzie zawarto informację o „doświadczeniu w utrzymywaniu oprogramowania lub gry-usługi (live-service game)”.

W oświadczeniu rzecznika Warner Bros. czytamy:

Wonder Woman to przygodowa gra akcji dla jednego gracza osadzona w dynamicznym otwartym świecie. To trzecioosobowe doświadczenie pozwoli graczom wcielić się w Dianę z Themysciry i wprowadzi oryginalną historię osadzoną w uniwersum DC, a także system Nemesis. Wonder Woman nie jest projektowana jako usługa na żywo.