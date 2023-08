Wonder Woman 3 jednak powstanie. Gal Gadot wróci do roli amazonki

Niespodziewany zwrot akcji z obozu DC Studios. Jak potwierdziła Gal Gadot, Wonder Woman 3 jednak znajduje się w produkcji. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku pojawiły się informacje, że kolejne przygody popularnej superbohaterki zostały skasowane, a odtwórczyni roli prawdopodobnie straci swoją rolę. W wywiadzie dla ComicBook.com Gadot potwierdziła jednak, że wciąż są szanse na powstanie trzeciej części Wonder Woman.

Uwielbiam wcielać się w Wonder Woman. Jest tak bliska i droga mojemu sercu. Z tego co słyszałam od Jamesa Gunna i Petera Safrana, jest to, że wspólnie będziemy pracować nad Wonder Woman 3 – powiedziała Gal Gadot.